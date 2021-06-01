Оттава, , 20:21 — REGNUM Коренные жители и бывшие ученики школы в Камлупсе, Канада, призвали власти страны провести официальные расследование проверяя каждую школу-интернат после того, как остатки более 200 детей были найдены на территории бывшей школы-пансионата в городе Камлупсе. Об этом 1 июня сообщает CNN.

Школа работала с 19 века до 1970-х годов и в ней содержались дети индейцы. Издание рассказывает, что иногда дети пропадали и в таких случаях родителям говорили, что они просто убежали. Отметим, что все это происходило при том, что в школе был священник и монахини, так как школа находилась под руководством католический церкви.

Напомним, детские останки представителей коренных народов на территории школы в Камлупсе были обнаружены с помощью специальных геологических приборов. Известно, что некоторым из погибших детей было меньше трех лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в память о погибших детях-индейцах премьер-министр Канад Джастин Трюдо 31 мая призвал приспустить флаги на государственных зданиях.