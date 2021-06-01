Варшава, , 16:35 — REGNUM 7 июня в Польше начнется вакцинация подростков 12−15 лет от COVID-19. Об этом, как сообщает Polskie Radio 24, заявил 1 июня глава канцелярии премьер-министра Польши, председатель правительственной группы по реализации Национальной программы вакцинации от COVID-19 Михал Дворчик во время брифинга.

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«Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) и Польский медицинский совет одобрили начало вакцинации детей 12−15 лет в Польше. Мы приняли решение, что начнем этот процесс уже с 7 июня», — заявил Дворчик.

По словам чиновника, с указанной даты до начала нового учебного года вакцинация данной категории населения будет проходить в общих пунктах для вакцинации, а с начала учебного года — в медпунктах школ и иных учебных заведений.

Дворчик добавил, что в настоящее время в республике уже стартовала вакцинация граждан 16−18 лет. Также в ЕС и Польше проводятся исследования по допуску к вакцинации следующей возрастной категории несовершеннолетних — от 7 до 11 лет.