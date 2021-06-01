Киев, , 16:34 — REGNUM В правительстве Украины не исключают введения принудительной вакцинации учителей и педагогов.

Об этом на конференции 1 июня заявил министр образования страны Сергей Шкарлет.

Министр допустил, что для допуска к профессии будет обязательным элемент вакцинации педагогов, «как у поваров является обязательным требованием санитарная книжка».

Вместе с тем, Шкарлет признал, что вакцинировать всех педагогов в любом случае не удастся. Чиновник не уточнил, когда может быть принято соответствующее решение.

ИА REGNUM напоминает, что ранее власти страны заявили, что с 24 мая начинается массовая вакцинация всех педагогов — специалистов, работающих в детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования, вузах и профтехучилищах. Предполагается, что педагогов будут прививать вакциной Pfizer, которую Украина получает по программе COVAX.