Москва, , 16:29 — REGNUM В Москве для просмотра матчей чемпионата Европы по футболу организуют фан-зону, сообщает департамент спорта столицы.

Зона просмотра матчей будет работать на территории стадиона «Лужники» в период проведения чемпионата — с 11 июня по 11 июля. Для посещения необходима регистрация и получение билета, поскольку количество мест будет ограничено. Поясняется, что решение принято из-за действующих антиковидных мер.

Сцена будет установлена рядом с Южным спортивным ядром арены.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге перед началом Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и чемпионата Европы по футболу высадят больше ста деревьев, несколько тысяч кустарников и почти полмиллиона цветов.

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