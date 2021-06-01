Москва, , 16:29 — REGNUM Проблемы в сфере информационной безопасности и в сфере противодействия киберпреступности становятся всё более актуальными. Об этом 1 июня заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран БРИКС.

«На текущий момент данная тема приобретает всё большую остроту в связи с повышением конфликтности в киберпространстве и всё более активным его освоением со стороны преступных группировок», — заявил Лавров.

«Страны БРИКС солидарно выступают за выработку универсальных документов, которые будут регулировать вопросы обеспечения международной информационной безопасности. Убеждены, что безопасность в этой сфере можно обеспечить исключительно посредством коллективных действий, которые основаны на уважении интересов друг друга», — указал он.