Санкт-Петербург, , 16:33 — REGNUM Явка избирателей на праймериз в Ленинградской области составила 15,83% от числа зарегистрированных избирателей. В предварительном голосовании приняли участие 216 915 человек. Об этом 1 июня сообщил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», спикер Заксобрания Ленобласти Сергей Бебенин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Для участия в праймериз «Единой России» в Ленинградской области были зарегистрированы 184 человека — в Законодательное собрание региона, еще 29 кандидатов выставили свои кандидатуры на предварительное голосование в Госдуму. Голосование на праймериз в Ленобласти проводилось в смешанном варианте — как в онлайне, с регистрацией через сайт Госуслуг, так и на 222 участках.

По словам Бебенина, результатом праймериз стало появление актива, резерва партии, пользующихся доверием людей потенциальных кандидатов. «Кроме мандатов, у нас есть еще много что предложить нашим сторонникам», — отметил спикер.

31 мая итоги праймериз были подведены на региональном уровне. 2 июня в Гатчине состоится конференция регионального отделения «Единой России» в Ленобласти, будут выбраны делегаты на съезд «ЕР» и предложены региональные кандидаты в депутаты по итогам предварительного голосования.

«Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах Госдумы и в кампаниях регионального уровня, утвердит съезд партии, который состоится 19 июня», — напомнил Бебенин.

Выборы Заксобрания Ленобласти, как планируется, будут назначены 17 июня на внеочередном заседании областного парламента.