Таллин, , 16:28 — REGNUM Хуторские амбары являются уникальным архитектурным явлением, отличающим Эстонию от ее соседей, однако это уникальное культурное достижение все чаще подвергается уничтожению. Об этом говорится в обращении фракции эстонской консервативной народной партии EKREминистру культуры страны Аннели Отти.

Как сообщил портал национал-консерваторов Uued uudised, фракция интересуется у министра, как его ведомство планирует защитить культурно-историческое достижение эстонского народа.

В обращении напоминается, что известный этнограф Юта Сарон назвал амбар уникальным архитектурным явлением Эстонии — их насчитывается более 7000 по всей республике. Однако большая часть ценного эстонского архитектурного наследия пришла в упадок, разваливается или восстанавливается без прежнего опыта, подчёркивается в документе.

Сельская архитектура в Эстонии недостаточно защищена: из 7000 амбаров только 21 взят под охрану, при этом половина из них (11) находится на территории одного комплекса — в этнографической деревне Когува.

Фракция EKRE хотела бы узнать у министра культуры, планируется ли расширить программу защиты фермерской архитектуры в Эстонии, и с помощью каких программ планируется поддержать частных владельцев в восстановлении и сохранении ценной сельскохозяйственной архитектуры.