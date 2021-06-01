Переславль-Залесский, Ярославская область, 1 июня, 2021, 16:27 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности директора департамента туризма Ярославской области Владимир Лысенко вошёл в жюри конкурса на разработку архитектурной концепции гостиницы на берегу Плещеева озера. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Гостиницу планируют возвести в границах территории Национального парка «Плещеево озеро» на земельных участках, принадлежащих ООО «Попов луг». Заявленная организаторами цель конкурса — поиск новых идей, воплощенных в проекте гостиницы на берегу Плещеева озера, с учетом инфраструктуры комплекса «Попов Луг» (включая ферму, трактир, лабаз, прогулочную зону и прилегающую территорию).

Плещеево озеро

Земельные участки, на которых планируется возведение гостиницы, полностью входят в границы особо охраняемой природной территории «Национальный парк «Плещеево озеро», имеют сельскохозяйственное назначение и по закону ничего строить на них нельзя. Однако здесь уже функционирует целый ресторанно-гостиничный комплекс «Попов луг». По данным фактам Росреестром и Национальным парком в мае 2021 года выявлены нарушения и возбуждено дело об административном правонарушении. Ранее с заявлением о нарушении природоохранного законодательства в Ярославскую областную прокуратуру обратилось МОО «Родина Александра Невского».

В утвержденном генеральном плане городского округа данные земельные участки не имеют функционального зонирования, на карте они отмечены как земли особо охраняемой природной территории. Непонятно, как владельцы ООО «Попов луг» собираются возвести здесь гостиницу с номерным фондом на 120−130 номеров с соответствующей инфраструктурой.

В департаменте туризма Ярославской области не нашли ничего противоречащего закону в участии директора Владимира Лысенко в жюри конкурса на концепцию застройки территории ООПТ федерального значения. В ответе, направленном в адрес МОО «Родина Александра Невского» говорится, что Владимир Лысенко действует в рамках своих полномочий.

«При рассмотрении идеи, озвученной организаторами Международного архитектурного конкурса на разработку архитектурной концепции гостиницы на берегу Плещеева озера, о строительстве уникального гостиничного комплекса на берегу Плещеева озера, который отвечал бы международным и национальным экологическим «зеленым стандартам», был бы сертифицирован в соответствии с ними, было принято решение о необходимости наблюдения за развитием данного проекта и участия в рассмотрении и оценке конкурсных работ в целях обеспечения сохранения природного равновесия и уникальной экосистемы Национального парка «Плещеево озеро», а также на предмет их туристической привлекательности. Таким образом, и.о. директора департамента В.А. Лысенко было решено принять участие в работе жюри данного конкурса в качестве лица, обладающего специальными познаниями в сфере развития внутреннего и въездного туризма в Ярославской области,» — говорится в ответе департамента за подписью самого Владимира Лысенко.

МОО «Родина Александра Невского» полагает, что в данном случае со стороны Департамента туризма имеются признаки превышения должностных полномочий, так как охрана природы не входит в цели и задачи работы департамента.

«В первичном обращении в надзорные органы нами было прямо указано на признаки превышения полномочий со стороны областного департамента туризма в отношении ООПТ Минприроды России. Нацпарк «Плещеево озеро» ожидаемо выявил нарушения со стороны собственников. Полагаем, что в областном правительстве допущена подмена целей и приоритетов, преднамеренно проигнорировано федеральное природоохранное законодательство,» — заявил координатор МОО «Родина Александра Невского» Евгений Архипов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

В настоящий момент Управлением Росреестра по Ярославской области планируется проведение внеплановой проверки в отношении земельного участка, где располагается ресторанный комплекс «Попов луг». Также информация о нарушениях передана в Россельхознадзор.