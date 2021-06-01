Ростов-на-Дону, , 16:26 — REGNUM Новый туристический железнодорожный маршрут свяжет Ростовскую область с Абхазией. В настоящее время переговоры о запуске круизного поезда Ростов-на-Дону — Сухум находятся в завершающей стадии, сообщил руководитель «Абхазских железных дорог» Арсоу Читанава.

«Мы сейчас работаем в этом направлении. Будут созданы рабочие группы. Задача оказалась не из легких. У компании [«Российские железные дороги»] есть свои условия, и главное из них то, что наши станции должны выглядеть опрятно, фасады покрасить хотя бы, территорию возле них надо облагородить», — цитирует собеседника агентство Sputnik.ru.

Первый поезд вместимостью около 500 пассажиров планируется принять в Абхазии уже с 1 июля. Состав будет отправляться со станции «Ростов-Главный» и совершать остановки на станциях «Гагрипш», «Псырцха» в Новом Афоне и «Келасур» в Сухуме.