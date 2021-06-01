1 июня 2021 | Время чтения 4 мин

Оксана Переможенко, , 17:51 — REGNUM Газопровод «Северный поток — 2» — это главная козырная карта, которую Москва может разыграть против Киева, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский на заседании СНБО Украины Rnbo.gov.ua

«Северный поток — 2» на сегодня — это козырная ставка. Реально у них на руках флеш-рояль, который еще и частично поддерживает Европа», — цитирует его Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Зеленский также отметил, что Россия якобы повышает ставки, чтобы выгодно решить вопрос Крыма и Донбасса.

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Новость в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» обсудили читатели издания «Шарий.net». Некоторые комментирующие отметили, что газопровод «Северный поток — 2» строился не назло, а ввиду изношенности украинской ГТС, которая была построена еще в советское время. Иные также отметили, что не стоило властям Украины вести себя по отношению к России так, как официальный Киев ведет себя с 2014 года.

Газ для Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«Очень плохо, когда умеешь играть на рояле, а садишься играть в покер», — написал Валентин Валерьевич.

«Так нафига нам такой президент, который не может ни с кем и ни о чем договориться… Все ждешь на блюдечке с голубой каемочкой…» — отметила Надежда К.

«А какая угроза для Европы? Они могут пользоваться газом, который будет идти по СП-2. А вот для Украины — уже вопрос. Контракт можно и разорвать в одностороннем порядке, нарушить, так сказать. Вы же нарушаете, а им что, нельзя? Вот тогда РФ вспомнит нам и энергетическую блокаду Крыма, и водную, и «Спутник V» припомнит. Будем тогда в канистрах возить газ от друзей с Америки», — пишет Наталья Ч.

«Допускаю, что опасения для Украины есть. Я их тоже разделяю. Но при чем здесь Европа? Какие угрозы СП-2 представляет для Европы?» — спросил Вадим Д.

«А вложиться в ремонт и модернизацию советской ГТС (газотранспортной системы — О. П.), которая почти выработала свой ресурс, не хочет, чтобы гарантировать бесперебойный транзит? Не назло Украине тянулись новые газопроводы, а по оценке рисков. Никто не хочет платить неустойки и выглядеть идиотом перед бизнес-партнёрами», — отметил Виктор К.

«Не всё чувство юмора потерял», — добавил Игорь С.

«А еще в этот «рояль» входят современное (новейшие разработки) вооружение, дружба с Китаем и стратегическое мышление (хоть какое-то)… И да, это не тот рояль, на котором наш президент так талантливо может бубенцами исполнять…» — написал Serge S., напомнив о юмористическом номере, в котором Владимир Зеленский изображал игру на рояле причинным местом.

«Почему-то всех возмущает слабоумие Зеленского, но никого не возмущает сама… суть вопроса? Как можно требовать транзит от «агрессора?!» — интересуется Сергей П.

«Вот уж кому не стоит слова флеш и рояль в одном предложении использовать», — пишет Darina S.

«А я че-то не понимаю. О каких вообще контрактах с «агрессором» он говорит? Мы же главные борцы с «главным врагом» Европы?» — задался вопросом Петр М.

«Российский газ «токсичен», «самый грязный» газ, радоваться должен, что отключат, нет?» — спросила Natalia N.

Транзитная газовая магистраль на Украине Gov.ua

«До чего же смешон этот попрошайка с его двумя шестерками. Лучше бы повинился перед Путиным и остался бы с транзитом», — отметил Андрей.

«Вас русские с ложечки кормили, пока вы не стали им хамить. Так что идите-ка вы сами в свободное плавание, попрошайки», — написала Наталья К.

«А как помирить Украину и Россию, есть мысли? Ведь это уже давно не смешно», — отметила Ирина К.

«Все просто: президент Украины может встать на колени и покаяться перед «своим народом» за геноцид жителей ЛДНР и Крыма, выплатить компенсации за убитых жителей Донецкой и Луганской областей. С восстановлением разрушенной украинцами инфраструктуры. Компенсации для жителей Крыма за террористические операции по подрыву опор ЛЭП, продовольственной блокаде и перекрытию канала, за многолетний запрет в школах родного русского языка и т. д. Русский народ добрый, простит Украину», — ответил Ирине К. Петр В.

«Вы думаете, мы за подачки забудем смерти детей?..» — ответила Петру В. Галина П.

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