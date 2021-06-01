Новосибирск, , 16:24 — REGNUM В Новосибирской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении работника Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает прокуратура региона.

Он обвиняется в «растрате с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере». Прокуратура заключила с обвиняемым досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство.

По данным следствия, заместитель директора учреждения с 2015 по 2018 год вместе с другими участниками и руководителями коммерческих организаций создал для подконтрольных фирм условия для победы на аукционах по закупкам медицинских товаров. Таким способом ему удалось похитить почти 1,9 млрд рублей бюджетных средств.

Обвиняемый и другие фигуранты дела добровольно возместили причинённый ущерб в размере более 960 млн рублей. На принадлежащее обвиняемым имущество наложен арест. Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Расследование уголовных дел в отношении других фигурантов продолжено.