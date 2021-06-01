Таллин, , 16:24 — REGNUM В Эстонии со среды, 2 июня, отменяется обязанность носить медицинские маски, обязанность станет рекомендацией. Об этом премьер-министр страны Кая Каллас заявила по итогам заседания правительства, сообщил ERR.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

Сообщается, что решение о главном символе периода заболевания коронавирусом принято на фоне заметного снижения уровня заболевания вирусом в республике.

В то же время Каллас напомнила, что коронавирус никуда не исчез, поэтому она все равно рекомендует продолжать носить защитную медицинскую маску в закрытых помещениях и многолюдных местах.

Общегосударственная обязанность ношения защитных масок будет отменена во всех общественных помещениях, включая дома по уходу и образовательные учреждения, в которых она до настоящего времени действовала. Это также касается магазинов, учреждений сферы услуг, образования, культуры, спорта, церквей, сферы досуга и прочих учреждений.