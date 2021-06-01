Москва, 1 июня 2021, 16:24 — REGNUM Оказать помощь сотрудникам «Сургутнефтегаза», у которых многодетные семьи, предложил президент РФ Владимир Путин главе компании Владимиру Богданову 1 июня во время онлайн-встречи с семьями, награждёнными орденом «Родительская слава».
Следите за развитием событий в трансляции: «День защиты детей: Путин встречается с многодетными семьями – трансляция»
В разговоре с одним из сотрудников «Сургутнефтегаза» глава государства узнал, что компания выделила ему бесплатную путёвку в санаторий, но членам его семьи места в учреждении нужно оплачивать из семейного бюджета.
В ответ на это Путин высказал мнение, что Богданов «вроде такой не жадный мужик-то» и что он мог бы «поддерживать такие семьи».
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