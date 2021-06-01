Ижевск, , 16:24 — REGNUM Верховный суд Удмуртии признал невиновным 43-летнего жителя Ижевска, который ранее был оштрафован за участие в незаконной акции 31 января. Об этом сообщили в пресс-службе судейского сообщества республики.

По словам представителя суда, производство по делу прекращено из-за отсутствия доказательств совершения незаконных действий, а также порядка участия в публичном мероприятии.

Суд первой инстанции оштрафовал мужчину на 10 тыс. рублей по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). Мужчина обжаловал решение, Верховный суд отменил постановление суда первой инстанции, сообщает «Интерфакс-Поволжье».

В пресс-службе пояснили, что при принятии решения суд опирался на имеющиеся в деле видеозаписи. Видно, что мужчина просто попал в оцепление сотрудников полиции, однако в самом митинге он участия не принимал, двигаясь внутри оцепления.

Как сообщало ИА REGNUM, после несанкционированного митинга, который состоялся в Ижевске днем 31 января, в Октябрьский районный суд города поступило 34 материала для рассмотрения. 33 дела рассматривались по ч. 5 ст. 20 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации»). Одно дело квалифицировано по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ («Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи уведомления»).

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