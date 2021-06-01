Таллин, , 16:23 — REGNUM С понедельника, 7 июня, Эстония начнет выдавать единые для всей территории Европейского союза образцы коронавирусных сертификатов. Об этом сообщил rus.err.ee со ссылкой на советницу по электронным услугам и инновациям министерства социальных дел страны Аурору Урсулу Йоала.

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«Эстония в последние месяцы провела различные подготовительные мероприятия, чтобы принимать три электронные справки о COVID-19, соответствующие требованиям ЕС: справку о вакцинации, отрицательном ПЦР-тесте и перенесенном заболевании на основании положительного ПЦР-теста», — отметила она.

В Эстонии соответствующие новым требованиям сертификаты будут доступны на государственном портале пациента digilugu.ee.

Европейское электронное решение (EU Gateway) для взаимного признания коронавирусных сертификатов позволит странам-членам ЕС взаимно признавать паспорта вакцинации. Оно начало работать с 1 июня. До 1 июля все страны-члены союза должны подключиться к этому решению.