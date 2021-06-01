Киев, , 16:25 — REGNUM На Украине в апреле нынешнего года по сравнению с апрелем 2020 года продукты питания и напитки подорожали на 9,4%, сообщило 1 июня министерство аграрной политики.

Вместе с тем, отдельные группы товаров подорожали гораздо сильнее, информирует ведомство. В топ-3 таких таких продуктов питания — яйца, сахар и подсолнечное масло, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, в годовом измерении цены на яйца выросли на 90%, на сахар — на 65%, на подсолнечное масло — на 62,9%. Для сравнения — мясо и мясные продукты за последний год подорожали на 6,6%, а рыба и продукты из нее — на 6,3%.

Ведомство подчеркивает, что единственная категория продуктов, на которые цены на Украине уменьшились — это овощи, снижение составило около 12%.

Напомним, что в апреле в правительстве Украины заявили, что применяют «взвешенную политику» для обеспечения ценовой стабильности на продовольственном рынке и наличия достаточного количества продуктов.