Санкт-Петербург, , 16:24 — REGNUM Пляжный сезон в Санкт-Петербурге открыт, но не до конца. Из 26 пляжей региона получили «зеленую карточку» от городских надзорных служб лишь 15 пляжей. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 июня сообщил заместитель начальника Центра ГИМС ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Дмитрий Ермаченков.

Пляж «Ласковый» на Финском заливе Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, из допущенных к отдыху пляжей — один в Кронштадтском и 14 в Курортном районах. Не допущенными пока остаются один пляж Приморского района и шесть пляжей на озёрах в Выборгском районе Петербурга.

«Там были выявлены недоставки, замечания, после их устранения будет повторное освидетельствование, — добавил представитель МЧС. — Еще один пляж в Пушкинском районе проходит проверку сегодня. От глав районных администраций Красносельского (один пляж) и Колпинского (два пляжа) районов заявок на проведение освидетельствования до сих пор не поступало».