Вашингтон, , 20:20 — REGNUM Мексика обвинила дизайнерские бренды Zara, Anthropologie и Patowl в культурной апроприации, утверждая, что они заимствовали узоры, придуманные коренным населением страны. Об этом 1 июня сообщает CNN.

Министр культуры Мексики написал официальное письмо, в котором он призвал отдать часть выручки тем сообществам, которые придумали оригинальные мотивы и техники.

В письме указывается на несколько примеров из коллекций брендов, которые практически идентичны орнаментам, которые были придуманы коренным населением региона Оахака в Мексике.

Напомним, это не первый случай, когда Мексика обвинят бренды в апроприации. В прошлом году французский дизайнер Изабель Марант была вынуждена извиниться после того, как министр культуры Мексики обвинил ее в том, что она использовала узор, придуманный народом Пурепеча.

Культурная апроприация — это социологическая концепция, согласно которой заимствование или использование элементов одной культуры членами другой культуры рассматривается как в значительной степени отрицательное явление.