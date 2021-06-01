Москва, , 16:19 — REGNUM Министры иностранных дел стран БРИКС выразили близкие позиции по широкому кругу региональной и глобальной международной повестки. Об этом 1 июня заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран БРИКС.

«Предметный, откровенный разговор показал, что у нас совпадают или очень близки позиции по многим вопросам региональной и глобальной повестки дня», — заявил Лавров.

«Особое внимание уделили ситуации в горячих точках, подтвердили приверженность государств нашего объединения к урегулированию споров политическими и дипломатическими средствами с опорой на международное право и центральную роль ООН», — указал он.