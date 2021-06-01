Волгоград, , 16:17 — REGNUM Помощь многодетным семьям расширяют в Волгоградской области. Теперь те, кто нуждается в улучшении жилищных условий, смогут выбирать — воспользоваться правом на бесплатный земельный участок или приобрести по сертификату квартиру, сообщили 1 июня в пресс-службе администрации региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «День защиты детей: Путин встречается с многодетными семьями – трансляция»

В день защиты детей с многодетными матерями встретился губернатор Андрей Бочаров. В семьях 10 участниц встречи воспитываются 62 ребёнка. Глава региона рассказал о концепции обеспечения земельными участками многодетных граждан области, в которой предусмотрены новые условия для решения жилищного вопроса.

«Для семей, пока не готовых по разным причинам строить свой дом, предусмотрена возможность получения целевого сертификата для улучшения жилищных условий. Сертификат стоимостью 300 тысяч рублей многодетная семья, признанная в установленном порядке нуждающейся в улучшении жилищных условий, сможет использовать для покупки квартиры или дома на первичном рынке жилья, а также при погашении действующего ипотечного займа или при оформлении нового. Рассчитываю, что новый механизм поддержки будет востребован многодетными семьями. Со своей стороны предлагаю вам включиться в работу: механизм мы будем совершенствовать, прошу вас представить свои предложения», — с5казал губернатор.

Кроме того, в Волгоградской области для многодетных семей расширят возможности соцконтракта — им помогут с подсобным хозяйством. В числе приоритетов властей и строительство и модернизация детских садов и школ, развитие системы реабилитации детей-инвалидов.

В регионе проживают почти 30 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается порядка ста тысяч детей.