Волгоград, 1 июня 2021, 16:17 — REGNUM Помощь многодетным семьям расширяют в Волгоградской области. Теперь те, кто нуждается в улучшении жилищных условий, смогут выбирать — воспользоваться правом на бесплатный земельный участок или приобрести по сертификату квартиру, сообщили 1 июня в пресс-службе администрации региона.
Следите за развитием событий в трансляции: «День защиты детей: Путин встречается с многодетными семьями – трансляция»
В день защиты детей с многодетными матерями встретился губернатор Андрей Бочаров. В семьях 10 участниц встречи воспитываются 62 ребёнка. Глава региона рассказал о концепции обеспечения земельными участками многодетных граждан области, в которой предусмотрены новые условия для решения жилищного вопроса.
Кроме того, в Волгоградской области для многодетных семей расширят возможности соцконтракта — им помогут с подсобным хозяйством. В числе приоритетов властей и строительство и модернизация детских садов и школ, развитие системы реабилитации детей-инвалидов.
В регионе проживают почти 30 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается порядка ста тысяч детей.