Москва, , 16:12 — REGNUM Обязательная маркировка молочной продукции, запущенная 1 июня 2021 года, уже успела создать множество трудностей для предприятий отрасли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июня заявил генеральный директор ГК «Молвест» Анатолий Лосев.

«Насколько нам известно, в настоящее время система «Честный знак» работает не у всех производителей. Проблемы связаны с процессом бронирования кодов и введения их в оборот», — заявил Лосев.

При этом, по словам Лосева, маркировка ложится заметным бременем и на те предприятия, которые своевременно установили оборудование — так, расходы его компании составили около 25% инвестиционного бюджета.

«Введение маркировки не скажется на количестве игроков в отрасли, но существенно увеличит затраты у всех производителей. Кто подготовился заранее — у тех затраты будут меньше, кто делал все в последний момент — затраты будут больше плюс им придется очень много делать «в ручном режиме», — указал он.

В целом, производителям система маркировки молочной продукции «не была нужна в принципе, это избыточная мера контроля», указывает он, «но поскольку это государственная программа, компании были вынуждены подчиниться».

«В настоящее время существуют риски несвоевременной отгрузки или вообще неотгрузки продукции в случае сбоя системы или технических проблем. Например, если продукт будет произведен и расфасован, а оборудование зависнет или код будет нанесен некорректно, компаниям придется все заново переупаковывать. Это, в свою очередь, может привести к недопоставкам в торговые сети и штрафам для производителей», — пояснил он.

В целом введение маркировки на молочную продукцию окажет дополнительное негативное влияние на инвестиционную привлекательность молочной отрасли, указал эксперт.

«Затраты на закупку необходимого оборудования, кодов, обучение персонала и так далее очень существенно — не менее чем на четверть — уменьшат доходы компаний. При том что молочная отрасль не является супердоходной и рентабельность в этом бизнесе невелика», — подчеркнул Лосев.

Отметим, что в России обязательная маркировка мороженого и сыров началась с 1 июня, в добровольном режиме она началась с 20 января 2021 года. Маркировка производится поэтапно: сначала вступают в силу требования по обязательной маркировке сыров и мороженого, с 1 сентября — молочной продукции со сроком годности более 40 суток, а с 1 декабря — продукции со сроком годности 40 суток и менее.