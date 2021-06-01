Ижевск, , 16:12 — REGNUM В Удмуртию поступила партия вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирская область). Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Объем поступившей партии — 21 140 комплектов вакцины. В настоящее время препарат распределяется по медицинским учреждениям республики. Прививаться этой вакциной можно гражданам старше 18 лет.

С учетом поступившей партии всего Удмуртия получила 140 754 комплекта вакцин «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 1 июня прививку от коронавируса в Удмуртии сделали 117 137 человек. Второй компонент препарата получили 90 587 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.