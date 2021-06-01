Воронеж, , 16:10 — REGNUM Метробус могут запустить на территории Воронежа. Об этом говорилось на совещании по вопросам комплексного развития общественного транспорта Воронежской агломерации 1 июня, совещание провёл губернатор Александр Гусев, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Тема развития общественного транспорта сейчас важная — общественный транспорт остается одной из главных проблем. Есть здесь и положительные изменения за счет того, что мы закупаем современный комфортный подвижной состав. Но в часы пик эта проблема остается — и низкая скорость передвижения, и переполненность общественного транспорта. Поэтому хотелось бы принять перспективное решение, которое нам позволило бы правильно распределить задачи и, соответственно, ресурсы под эти задачи», — прокомментировал губернатор.

Как отмечалось, развитие системы автобусных и троллейбусных перевозок в Воронеже до уровня метробуса даст возможность повысить провозную способность транспорта, его надёжность, скорость. Губернатор дал поручения подготовить конкретные предложения о развитии системы общественного транспорта в столице региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Воронеже был представлен проект городского метро, стоимость первой очереди его оценили в миллиард евро. В конце декабря того же года уже бывший губернатор Воронежской области Алексей Гордеев подтвердил журналистам, что планы по созданию метро в Воронеже «не фантазия, а может стать реальностью». Впрочем, в июле 2019 года губернатор Александр Гусев заявил, что метро в Воронеже не будет, но планируется создание легкорельсового транспорта. В конце 2019 года заместитель руководителя городского управления транспорта Максим Захаров уточнил, что такой транспорт в Воронеже может появиться не раньше 2030 года.