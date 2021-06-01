Тюмень, , 16:04 — REGNUM В Тюменской области до 20 июня продлён особый противопожарный режим в связи с установлением V класса пожарной опасности в лесах. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Помимо этого, с 11 мая на территории области действует режим чрезвычайной ситуации в лесах. Гражданам запрещено посещение лесных массивов, а также разведение открытого огня на дачных и приусадебных участках.

По информации оперштаба за минувшие сутки в регионе ликвидировано шесть лесных пожаров на общей площади 951,4 га.