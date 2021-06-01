Ярославль, , 16:03 — REGNUM В Ярославле 1 июня был открыт памятник пионерам, внёсшим вклад в победу в Великой Отечественной войне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил автор идеи памятника Валерий Горобченко.

Памятник пионерам в Ярославле

Памятник открыт во дворе Дворца пионеров. Школа юных журналистов при дворце занималась исследованием истории пионерской организации в городе и области. В ходе этой работы были собраны материалы о ярославских пионерах в годы Великой Отечественной войны.

С самого начала войны ярославские пионеры помогали колхозам и совхозам, собирали металлолом, отправляли посылки в действующую армию, помогали родственникам фронтовиков. В Ярославском дворце пионеров была создана концертная бригада, выступавшая перед отправлявшимися на фронт красноармейцами.

«Во время войны маршал Кирилл Мерецков побывал в ярославском дворце пионеров и передал ярославским пионерам стяг, на котором написано «Ярославским пионерам от воинов Карельского фронта». Нигде в стране такого нет — это уникальное знамя. Когда наша школа журналистов узнала об этом, ребята пришли к выводу, что нужно поставить какую-то точку во всём этом. Было решено, что нужно памятник установить. Потому что не каждая пионерская организация в какой-либо области имела такую историю», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM педагог Дворца пионеров, журналист Валерий Горобченко.

Памятник выполнен из стеклопластика, его изготовлением занималась одна из городских фирм. Деньги на установку памятника сначала хотели собирать, но отклика не получили ни от бизнеса, ни от власти. Тогда Валерий Горобченко изготовил скульптуру за свой счёт.

Памятник установлен на закрытой территории во дворе детского учреждения. Автор идеи говорит, что это первый в России монумент к 100-летию Пионерской организации, которое будет отмечаться в 2022 году.

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