Псков, , 16:10 — REGNUM В Псковской области со 2 июня будут ослаблены некоторые коронавирусные ограничения. Например, на регистрациях брака смогут присутствовать до 30 человек, а на концертах заполняемость зала составит до 50%. Соответствующее решение было принято в рамках заседания оперативного штабе региона 1 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Провёл заседание оперштаба губернатор Псковской области Михаил Ведерников, который указал, что открывать всё сразу — это «легкомысленно и рискованно». Вместе с тем глава региона предложил разрешить проведение в области небольших мероприятий численностью до 30 человек без дополнительной бумажной волокиты.

«В том случае, если это не банкет или вечерние танцы, когда люди чисто физически не могут соблюдать все меры предосторожности, думаю, их можно проводить без дополнительного согласования с Роспотребнадзором», — сказал Михаил Ведерников

Кроме того, в настоящий момент в Псковской области обсуждается вопрос о снятии ограничения по заполняемости сидячих мест залов во время концертов и мероприятий.

«Считаю, что стоит рассмотреть опыт других регионов, где помещение может быть заполнено более чем на 50% в том случае, когда рассадка осуществляется без разделения семей и компаний друг от друга. Это разумно даже с точки зрения здравого смысла, поэтому предлагаю предусмотреть аналогичные изменения и в нашем указе, — пояснил губернатор Псковщины. — Известная история Ледового дворца повторяться не должна, и при нарушении базовых правил безопасности концерты должны моментально прекращаться».

Также псковские власти услышали просьбу туроператоров, которые просили скорректировать допустимую численность экскурсионных групп в закрытых помещениях.

«Логика здесь прозрачная — нередко экскурсионные автобусы сами по себе вмещают больше туристов, чем потом могут заходить в условный музей, — отметил Михаил Ведерников. — Нет смысла отделять несколько человек от групп. Поэтому предлагаю здесь пересмотреть ограничения в сторону соблюдения социальной дистанции и других требований внутри помещений».

Оперативный штаб утвердил озвученные Михаилом Ведерниковым изменения в антикоронавирусный указ губернатора. Они вступят в силу со 2 июня.

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