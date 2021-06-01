Москва, , 16:02 — REGNUM Нефтяной рынок рвется вверх. Баррель нефти Brent 1 июня днем дорожает на 2,12% и стоит $70,80, обновляя максимумы с 8 марта 2021 года, заявила корреспонденту ИА REGNUMстарший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Новой целью подъема, в случае сохранения в силе положительного биржевого настроения, может быть мартовский пик $71,38. «Бочка» WTI стоит $68,23 и растет в цене почти на 3%.

Технический комитет ОПЕК+ 1 июня провел заседание, на котором представил свои ожидания по рынку нефти.

Предполагается, что в 2021 году в секторе сырья сложится более глубокий дефицит, чем ожидалось ранее. Так, спрос должен превысить предложение на 1,4 млн баррелей в сутки в среднем.

Сегодня заседания продолжаются, и рынок ждет новостей по параметрам сделки ОПЕК+ и тщательности исполнения предыдущих соглашений.

Пока вся риторика ОПЕК+ сводится к констатации сохранения рыночного равновесия вне зависимости от того, появится Иран в списке активных экспортеров или нет», — пояснила эксперт.

Читайте также: Нефть Brent вплотную подобралась к рубежу $71