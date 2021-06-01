Москва, , 16:01 — REGNUM В Москву из Якутии и Чукотки этапированы ещё трое офицеров Росгвардии в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, возбужденного в отношении начальника одного из отделов Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии Сергея Воробьёва. Об этом 1 июня сообщил источник в правоохранительных органах.

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Собеседник ТАСС уточнил, что речь идёт о начальнике Анадырского ОВО, филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Чукотскому автономному округу» Андрее Черном, начальнике отдела организации охраны объектов, подлежащих обязательной охране, ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Саха (Якутия)» Иване Будуровиче и начальнике ОВО по Булунскому району ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Саха (Якутия)» Романе Харитонове.

Всем им предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность, повлекшее тяжкие последствия»). По решению Басманного суда Москвы офицеры Росгвардии арестованы до 30 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае Бассманный районный суд арестовал начальника одного из отделов Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии Сергея Воробьёва по делу о превышении должностных полномочий. Мера пресечения избрана до 25 июля 2021 года. Также суд принял решение отправить под стражу заместителя Воробьёва — Александра Швецова.