Виндхук, , 16:01 — REGNUM В общей сложности 12 индонезийских компаний из провинции Западная Ява получили возможность продемонстрировать свою продукцию в городе Виндхук (Намибия), сообщается на сайте МИД Индонезии.

Выставка индонезийской продукции была проведена в сотрудничестве с посольством Индонезии в Виндхуке и центром ремесел Намибии.

Выставку открыл посол Индонезии в Виндхуке Вишну Эди Пратиньо. По его словам, выставка может помочь индонезийским компаниям проникнуть на африканский рынок, особенно на рынок Намибии.

Индонезийские компании представили одежду из батика, изделия для вышивки, женские аксессуары и украшения, изделия из керамики, кожаные сумки и обувь.