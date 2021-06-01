Кострома, 1 июня, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Костромские остановки предложили оборудовать USB-портами для зарядки гаджетов. С таким предложением к главе администрации Костромы Алексею Смирнову обратились депутаты Костромской областной думы от «Справедливой России».
Идею выдвинуло молодёжное отделение партии. Его председатель Сергей Попов полагает, что возможность зарядить устройства актуальна для детей, пользующихся общественным транспортом. Установить USB-порты предлагается на крытых остановках, рядом с которыми находятся торговые павильоны, либо есть беспрепятственный доступ к электрическим сетям.
«Мы считаем, что сделать это вполне реально. Наши дети посещают спортивные школы, кружки, секции и случается, что занятия в них заканчиваются в вечернее время. Кто-то опоздал на автобус, кому-то не хватает денег на проезд — позвонить родителям? А телефон сел. USB-разъемы станут настоящий спасением в данной ситуации».
ИА REGNUM поинтересовалось у депутатов думы города Костромы, входящих в комиссию по развитию городского хозяйства, что они думают об инициативе.
«Пока вопрос обсуждается на уровне «мы за всё хорошее и против всего плохого», всё это будет просто болтовней. Нужна инженерная и финансовая проработка идеи. Каковы затраты на электрификацию остановок? Насколько все это будет востребовано? Вспомню фразу из популярного советского кинофильма: «имею возможность купить козу, но не имею желания, имею желание купить машину, но не имею возможностей». Так и здесь. Только после детальной проработки идеи можно будет обсуждать её приемлемость или неприемлемость» — сказал депутат Владимир Комиссаров.
Депутат Семен Беляков полагает, что обсуждением этого вопроса можно заняться после решения наиболее актуальных городских проблем — например, дорог:
«Мы и так большую часть своего времени проводим в телефонах. Если они разряжаются, это повод поднять глаза и посмотреть на то, что происходит вокруг. Думаю что люди пожилого и среднего возраста, которых я чаще всего вижу на остановках, не так часто просматривают YouTube или Instagram, способные быстро «посадить» телефон. Школьники и студенты заряжают телефоны в учебных заведениях. Обобщая вышесказанное, я бы отложил решение этого вопроса. Да, это круто и современно, спору нет. Но в Костроме существуют наиболее актуальные проблемы. Когда все дороги сделаем, и очень скучно станет, можно задуматься и о зарядных устройствах на остановках».
С ним согласился экс-депутат городской думы Иван Сабуров. Он считает, что оборудовать остановки USB-портами для зарядки гаджетов не стоит из-за вандалов. В любом случае, реализовываться предложение должно не за счёт бюджета города.
«Сначала надо наладить работу общественного транспорта, чтобы люди могли уехать домой после 9 вечера, а потом решать вопрос с зарядкой телефонов. К тому же, что мы будем делать с вандалами? Они успешно громят и разрисовывают остановки, то же самое будет и с USB-портами. Деньги можно выкинуть на ветер. А как решим вопрос с безопасностью? Дети любят совать в розетки различные предметы, к тому же если остановка недостаточно защищена от осадков, может произойти короткое замыкание. Я считаю это предложение популизмом. Любая инициатива должна быть применима к жизни. Вот если это сделают за спонсорские деньги, я буду рад», — заключил Сабуров.
Напомним, что сейчас в Костроме разрабатывают новую схему движения общественного транспорта. Система не претерпевала изменений на протяжении последних пяти лет. Частных перевозчиков не устраивают «дублирующие» маршруты, горожане требуют изменить сеть и добавить новые остановки с учётом появления новых микрорайонов. Новая схема движения общественного транспорта станет доступна для общественности в середине июля 2021 года. До этого момента чиновники будут собирать предложения от горожан. Временная схема будет действовать до момента заключения долгосрочных пятилетних контрактов на обслуживание муниципальных маршрутов с перевозчиками. Ожидается, что это произойдёт осенью 2022 года.