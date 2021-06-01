Кострома, 1 июня, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Костромские остановки предложили оборудовать USB-портами для зарядки гаджетов. С таким предложением к главе администрации Костромы Алексею Смирнову обратились депутаты Костромской областной думы от «Справедливой России».

Gradkostroma.ru Остановка в Костроме

Идею выдвинуло молодёжное отделение партии. Его председатель Сергей Попов полагает, что возможность зарядить устройства актуальна для детей, пользующихся общественным транспортом. Установить USB-порты предлагается на крытых остановках, рядом с которыми находятся торговые павильоны, либо есть беспрепятственный доступ к электрическим сетям.

«Мы считаем, что сделать это вполне реально. Наши дети посещают спортивные школы, кружки, секции и случается, что занятия в них заканчиваются в вечернее время. Кто-то опоздал на автобус, кому-то не хватает денег на проезд — позвонить родителям? А телефон сел. USB-разъемы станут настоящий спасением в данной ситуации».

ИА REGNUM поинтересовалось у депутатов думы города Костромы, входящих в комиссию по развитию городского хозяйства, что они думают об инициативе.

«Пока вопрос обсуждается на уровне «мы за всё хорошее и против всего плохого», всё это будет просто болтовней. Нужна инженерная и финансовая проработка идеи. Каковы затраты на электрификацию остановок? Насколько все это будет востребовано? Вспомню фразу из популярного советского кинофильма: «имею возможность купить козу, но не имею желания, имею желание купить машину, но не имею возможностей». Так и здесь. Только после детальной проработки идеи можно будет обсуждать её приемлемость или неприемлемость» — сказал депутат Владимир Комиссаров.

Депутат Семен Беляков полагает, что обсуждением этого вопроса можно заняться после решения наиболее актуальных городских проблем — например, дорог:

«Мы и так большую часть своего времени проводим в телефонах. Если они разряжаются, это повод поднять глаза и посмотреть на то, что происходит вокруг. Думаю что люди пожилого и среднего возраста, которых я чаще всего вижу на остановках, не так часто просматривают YouTube или Instagram, способные быстро «посадить» телефон. Школьники и студенты заряжают телефоны в учебных заведениях. Обобщая вышесказанное, я бы отложил решение этого вопроса. Да, это круто и современно, спору нет. Но в Костроме существуют наиболее актуальные проблемы. Когда все дороги сделаем, и очень скучно станет, можно задуматься и о зарядных устройствах на остановках».

С ним согласился экс-депутат городской думы Иван Сабуров. Он считает, что оборудовать остановки USB-портами для зарядки гаджетов не стоит из-за вандалов. В любом случае, реализовываться предложение должно не за счёт бюджета города.

«Сначала надо наладить работу общественного транспорта, чтобы люди могли уехать домой после 9 вечера, а потом решать вопрос с зарядкой телефонов. К тому же, что мы будем делать с вандалами? Они успешно громят и разрисовывают остановки, то же самое будет и с USB-портами. Деньги можно выкинуть на ветер. А как решим вопрос с безопасностью? Дети любят совать в розетки различные предметы, к тому же если остановка недостаточно защищена от осадков, может произойти короткое замыкание. Я считаю это предложение популизмом. Любая инициатива должна быть применима к жизни. Вот если это сделают за спонсорские деньги, я буду рад», — заключил Сабуров.

Напомним, что сейчас в Костроме разрабатывают новую схему движения общественного транспорта. Система не претерпевала изменений на протяжении последних пяти лет. Частных перевозчиков не устраивают «дублирующие» маршруты, горожане требуют изменить сеть и добавить новые остановки с учётом появления новых микрорайонов. Новая схема движения общественного транспорта станет доступна для общественности в середине июля 2021 года. До этого момента чиновники будут собирать предложения от горожан. Временная схема будет действовать до момента заключения долгосрочных пятилетних контрактов на обслуживание муниципальных маршрутов с перевозчиками. Ожидается, что это произойдёт осенью 2022 года.