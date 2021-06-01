Кстовский район, Нижегородская область, , 15:59 — REGNUM Из-за схода оползня в Кстовском районе Нижегородской области в овраг рухнуло уже три дома, и в ближайшее время могут обрушиться еще два коттеджа, передают региональные СМИ.

Чрезвычайная ситуация произошла в деревне Караулово. Первые два жилых строения обрушились еще 24 апреля, а третий дом — накануне, 31 мая.

Никто из местных жителей не пострадал.

По словам главы Кстовского района Андрея Черткова, владельцам обрушившихся и находящихся в зоне риска домов предложили временно переехать в санаторий «Лесная сказка».

Однако, они отказались от предложенного районными властями варианта, сославшись на то, что в детском лагере нет отопления и других условий для длительного проживания.

Жители деревни Караулово написали в прокуратуру заявление по поводу чрезвычайной ситуации, отметив при этом, что причиной продолжающегося схода грунта могут быть не только дожди, но и протечки в старом водопроводе, ремонтировать который местная администрация не желает.