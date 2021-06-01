Бишкек, , 15:57 — REGNUM В мае 2021 года показатель годовой инфляции в Киргизии достиг 10,7%. Об этом говорится в материалах Национального банка республики.

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Основное влияние на этот показатель продолжает оказывать рост цен на подсолнечное масло, мясо и сахар, а также на горюче-смазочные материалы.

При этом, как отмечает финансовый регулятор, удорожание продовольствия на глобальных рынках и в странах Евразийского экономического союза является основной причиной сохраняющихся инфляционных рисков в республике.

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