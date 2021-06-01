Челябинск, , 15:57 — REGNUM В Челябинске сотрудник колонии №2 подозревается в сбыте наркотических средств. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следователей, 28 мая по договорённости с одним из заключённых он пронёс более 17 граммов нарковеществ на территорию колонии. Их он положил в тайники, из которых товар должен был забрать сам осужденный.

Оперативное сопровождение этого дела ведут сотрудники полиции и управления собственной безопасности областного ГУФСИН. Идут следственные действия. Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения.