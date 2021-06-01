Париж, , 15:56 — REGNUM Российский теннисист Аслан Карацев одержал победу над представителем США Джексоном Бруксби в матче первого круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Встреча продолжалась 2 часа и завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:4.

Карацев три раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника один эйс, две ошибки на подаче и один брейк.

Во втором круге Карацев сыграет с победителем матча Филипп Кольшрайбер (Германия) — Фернандо Вердаско (Испания).

Карацев впервые в карьере вышел во второй круг Roland Garros. Его лучшим достижением на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Australian Open в 2021 году.

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