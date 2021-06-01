Ташкент, , 15:56 — REGNUM Сборная Узбекистана заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата Азии по боксу. Об этом сообщили 1 июня в пресс-службе национального Олимпийского комитета республики.

Узбекские боксеры завоевали шесть золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. Первые места завоеваны в категориях до 49, 52, 69, 75, 81 и свыше 91 кг.

В этих категориях золото получили соответственно Нодиржон Мирзахмедов, Шахобиддин Зоиров, Бобоусмон Батуров, Саиджамшид Жафаров, Дилшодбек Рузметов и Баходир Жалолов.

Напомним, чемпионат Азии по боксу проходил в Дубае. Среди женщин первое место заняла сборная Казахстана, завоевавшая восемь золотых медалей.

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