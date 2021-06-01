Луганск, , 16:06 — REGNUM Украинские силовики обстреляли школу и ясли на территории ЛНР в то время, когда там находились дети. Об этом заявила представитель ЛНР в Трёхсторонней контактной группе Ольга Кобцева, сообщил 1 июня «Луганский информцентр».

Инцидент произошёл 31 мая 2021 года.

«К сожалению, вчера были в Золотом-5 обстреляны школа и детский садик. Они были обстреляны со стороны ВСУ именно в дневное время суток, когда в этих учреждениях находились дети», — рассказала Кобцева.

По счастливой случайности никто не пострадал. Она отметила, что обстрел мог быть «приурочен» к Международному дню защиты детей, который традиционно отмечается 1 июня.

Напомним, в результате обстрела боевиками ВСУ здания школы и детского сада в Золотом-5 зафиксировано повреждение остекления. Специалисты Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня обнаружили на месте винтовочные патроны 57-Н-323С, калибра 7,62 мм и пули со стальным сердечником, патрона типа 7Н6, калибра 5,45мм.

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