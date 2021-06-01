Вена, , 16:02 — REGNUM Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид намерена в середине июня посетить Москву с визитом. Об этом 1 июня рассказал журналистам постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Приоткрою планы, в середине июня она (генсек ОБСЕ) приедет Москву», — заявил постпред РФ.

Также он отметил, что во время данного визита, возможно, пройдет обсуждение ситуации на востоке Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ следует уделять больше внимания ситуации в Крыму.