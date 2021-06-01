Москва, , 15:54 — REGNUM Российский рубль активно укреплялся в первой половине дня 1 июня за счет дорожающей нефти, но после полудня перешел к консолидации в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар стоит 73,47 руб. и может сегодня колебаться в рамках 73,30−74,50 руб. Евро торгуется по 89,83 руб. и способен оставаться в границах 89,50−90,50 руб.

Определенную поддержку рублю продолжает оказывать ралли в нефтяных котировках. Инвесторы позитивно оценивают комментарии ОПЕК+, чьи встречи проходят в эти дни, и ждут новых замечаний и прогнозов.

Одновременно складывается ощущение, что чрезмерное укрепление рубля не нравится финансовым ведомствам.

Они прикладывают усилия, чтобы «россиянин» не особенно резво реагировал на сырьевую поддержку», — пояснила эксперт.

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