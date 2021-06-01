Уфа, , 15:58 — REGNUM Четыре млрд рублей инвестиций за год было привлечено на строительство придорожных комплексов в Башкирии. Об этом 1 июня сообщил министр экономического развития и инвестиционной политики региона Рустам Муратов на семинаре глав администраций муниципалитетов республики.

Сообщается, что 33 проекта придорожного комплекса представил 21 инвестор. Башкирия занимает второе место в России по протяженности дорог общего пользования, поэтому частью туристической инфраструктуры республики является и придорожный сервис.

«Мы должны обеспечить условия для комфортного передвижения по дорогам нашего региона и предоставить качественный сервис. Задача муниципалитетов — информировать, разъяснять и самим заниматься поиском и привлечением инвесторов, в том числе крупных федеральных игроков», — приводит пресс-служба слова Муратова.

Отмечается, что в настоящее время наиболее активно привлекают инвесторов в Иглинском, Уфимском, Кушнаренковском районах и в г. Уфе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены в 2021 году возвести 100 новых и модернизировать 100 действующих объектов придорожного сервиса.