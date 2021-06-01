Москва, , 15:50 — REGNUM В РФ планируется разработать специальный тариф авиаперевозок по стране для программы кешбэка для школьников и студентов. С таким предложением в Росавиацию обратилась Ассоциация туроператоров России, сообщается на сайте АТОР.

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Спецтариф на авиаперевозки позволит расширить ассортимент предлагаемых туров с авиаперевозкой для молодых участников акции.

Туроператоры смогут формировать туры по России в фиксированном ценовом диапазоне и сделать отдых для школьников и студентов максимально доступным.

Как сообщало ИА REGNUM, на реализацию программы кешбэка для школьников и студентов, победивших в олимпиадах и в молодежных творческих инициативах, выделено 2 млрд рублей.

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