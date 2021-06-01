Рамалла , , 15:48 — REGNUM Палестинское движение ХАМАС призвало жителей Палестины провести «день гнева» против оккупации на Западном берегу реки Иордан.

«Нападения поселенцев на наши города и деревни на Западном берегу, а также нападение на мечеть Аль-Акса наш народ встретит еще большим сопротивлением и конфронтацией», — говорится в заявлении движения.

В «День гнева» на территориях Палестины проводятся массовые митинги и протесты против проводимой Израилем политики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ХАМАС заявили о готовности начать срочные переговоры с властями Израиля по вопросу обмена пленными, заявил лидер политического бюро организации в секторе Газа Яхья Синвар.

Очередное обострение палестино-израильского конфликта произошло в мае. Режим прекращения огня начал действовать с 21 мая.

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