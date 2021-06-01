Москва, , 15:48 — REGNUM Расписание электропоездов Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится в связи со строительством железнодорожной и автотранспортной инфраструктуры, сообщили 1 июня в пресс-службе МЖД.

В частности, ведётся строительство нового главного пути участка Стройка — Балашиха. Для работы спецтехники назначены технологические окна — по воскресеньям 6, 13, 20 и 27 июня с 0:30 до 16:30. В этом время пассажиропоток минимален, отметили в пресс-службе.

Также проводится строительство автомобильной развязки через железнодорожные пути у станции Нижегородская. В связи с эти будет закрыт второй главный путь на станции.

«Обращаем внимание пассажиров, что некоторые поезда, курсирующие между Курским вокзалом, станциями Нижегородская, Балашиха и Железнодорожная, выведут из расписания, несколько электричек вместо Балашихи буду курсировать до Железнодорожной и в обратном направлении, — рассказали в пресс-службе МЖД. — У некоторых электропоездов назначены дополнительные остановки на платформах Никольское, Салтыковская, Кучино».