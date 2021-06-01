Кутаиси, Грузия, , 16:12 — REGNUM К митингующим против строительства в Грузии Намахваньской гидроэлектростанции в ущелье реки Риони (Имеретия), находящимся в посёлке Гумати, присоединились таксисты из близлежащего Кутаиси. Об этом 1 июня сообщает интернет-газета Netgazeti.

Сообщается, что активисты перекрыли все дороги, которые ведут к месту строительства, и не пропускают технику турецкой компании Enka, которая занимается постройкой ГЭС. По словам лидера движения «Защитники ущелья Риони» Варлама Голетиани, протестующие установили палатки на четырёх дорогах и дежурят там.

В Enka сообщили журналистам, что оценивают сложившуюся обстановку, как «политический форс-мажор». Пока они не планируют требовать от грузинский властей компенсацию.

Ранее Голетиани заявил, что сотрудников турецкой компании на стройку стали возить на полицейских машинах.

Напомним, многие жители Рионского ущелья выступают против строительства ГЭС в этом регионе. Они с прошлого года проводят акции протеста, требуют запретить турецкой компании Enka строить электростанцию и отправить в отставку главу минэкономики страны Натию Турнава.

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