Сочи, Краснодарский край, , 15:49 — REGNUM Отношения с бывшими республиками Советского Союза — один из приоритетов для России. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 1 июня на встрече с постоянными членами Совета безопасности.

«Одним из важнейших приоритетов во внешних делах для России являются отношения с нашими ближайшими соседями, с республиками бывшего Советского Союза», — сказал Путин.

Так он открыл встречу, которая прошла режиме видеоконференции. Глава государства предложил её участникам приступить к одному из аспектов «этой работы».

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