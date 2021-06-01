д. Мелихово, 1 июня 2021, 17:17 — REGNUM Впереди три летних месяца, но не у каждого есть возможность поехать на море или отправить ребёнка в лагерь. Но не стоит расстраиваться, чтобы отдохнуть, необязательно ехать далеко. Жители Москвы вполне могут отправиться в подмосковное село Мелихово, связанное с именем великого русского писателя Антона Павловича Чехова.

Памятник А. П. Чехову на территории усадьбы
Памятник А. П. Чехову на территории усадьбы
Марина Захарова © ИА REGNUM
В Мелиховской школе. Фото подрядчика
Марина Захарова © ИА REGNUM
Первая учительница Мелиховской школы
Марина Захарова © ИА REGNUM
Мелиховская школа с ребятишками
Марина Захарова © ИА REGNUM

Музей-заповедник открыт ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 17:00. Последняя пятница месяца — санитарный день.

Мелиховская школа сегодня
Мелиховская школа сегодня
Марина Захарова © ИА REGNUM
Памятная доска создателю музея
В усадьбе
Памятная доска создателю музея
Марина Захарова © ИА REGNUM
В усадьбе
Марина Захарова © ИА REGNUM
Чехов любил своих собак
Чехов любил своих собак
Марина Захарова © ИА REGNUM

Усадьба Чеховых сегодня представляет собой довольно большую территорию. Можно прогуляться по старинному саду с парком, увидеть «Аллею любви», «Левитановскую горку», пруд и огород «Юг Франции».

Гуси у пруда на территории усадьбы
Гуси у пруда на территории усадьбы
Марина Захарова © ИА REGNUM
Территория усадьбы Чеховых
По территории Мелихово приятно гулять, много деревьев
Территория усадьбы Чеховых
Марина Захарова © ИА REGNUM
По территории Мелихово приятно гулять, много деревьев
Марина Захарова © ИА REGNUM
На территории Мелихово есть пруд
На территории Мелихово есть пруд
Марина Захарова © ИА REGNUM
Аллея вдоль огорода
Сад на территории усадьбы
Аллея вдоль огорода
Марина Захарова © ИА REGNUM
Сад на территории усадьбы
Марина Захарова © ИА REGNUM
На территории музея-усадьбы можно отдохнуть
На территории музея-усадьбы можно отдохнуть
Марина Захарова © ИА REGNUM
Пруд
Пруд
Марина Захарова © ИА REGNUM

Среди старинных деревьев много вишен и яблонь, от которых весной стоит безумный запах. Сохранился усадебный дом писателя, а в глубине сада есть флигель, где в 1895 году Антон Чехов написал пьесу «Чайка».

Сирень на территории Мелихово
Сирень на территории Мелихово
Марина Захарова © ИА REGNUM
Мелиховская школа
Здание Мелиховской школы
Мелиховская школа
Марина Захарова © ИА REGNUM
Здание Мелиховской школы
Марина Захарова © ИА REGNUM
Памятник таксам А.П. Чехова на территории музея
Памятник таксам А.П. Чехова на территории музея
Марина Захарова © ИА REGNUM
Хозяйственная постройка на территории усадьбы
Хозяйственная постройка на территории усадьбы
Марина Захарова © ИА REGNUM

На сиреневой аллее усадьбы находится первый в России памятник А. П. Чехову, автором-скульптором которого является Г. И. Мотовилов.

Памятник А. П. Чехову
Памятник А. П. Чехову
Марина Захарова © ИА REGNUM

В музее можно заказать экскурсию, послушать лекцию или прогуляться самостоятельно. Стоимость самостоятельного посещения для взрослых — 240 рублей, детей — 200 рублей, дошкольников пропускают бесплатно. Также есть скидки для льготных категорий и дни для бесплатного посещения музея.

В Мелиховской школе. Экскурсия
В Мелиховской школе. Экскурсия
Марина Захарова © ИА REGNUM
Счеты в школе
В школе. Швейная машинка
Счеты в школе
Марина Захарова © ИА REGNUM
В школе. Швейная машинка
Марина Захарова © ИА REGNUM

Что интересно, на территории усадьбы есть Театр «Чеховская студия». Актёры показывают спектакли как для взрослых, так и для детей.

Добавим, что в Мелихово можно добраться от метро «Лесопарковая» автобусом № 365 или от Курского вокзала на электричке до станции Чехов, далее автобусом/маршрутным такси № 25 (Нерастанное) до остановки с. Мелихово, или на машине по Симферопольскому шоссе (около 30 км от МКАД).

Весной усадьба утопает в цветах
Весной усадьба утопает в цветах
Марина Захарова © ИА REGNUM