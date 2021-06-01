1 июня 2021 | Время чтения 2 мин

д. Мелихово, , 17:17 — REGNUM Впереди три летних месяца, но не у каждого есть возможность поехать на море или отправить ребёнка в лагерь. Но не стоит расстраиваться, чтобы отдохнуть, необязательно ехать далеко. Жители Москвы вполне могут отправиться в подмосковное село Мелихово, связанное с именем великого русского писателя Антона Павловича Чехова.

Памятник А. П. Чехову на территории усадьбы Марина Захарова © ИА REGNUM

Музей-заповедник открыт ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 17:00. Последняя пятница месяца — санитарный день.

Мелиховская школа сегодня Марина Захарова © ИА REGNUM

Памятная доска создателю музея Марина Захарова © ИА REGNUM В усадьбе Марина Захарова © ИА REGNUM

Чехов любил своих собак Марина Захарова © ИА REGNUM

Усадьба Чеховых сегодня представляет собой довольно большую территорию. Можно прогуляться по старинному саду с парком, увидеть «Аллею любви», «Левитановскую горку», пруд и огород «Юг Франции».

Гуси у пруда на территории усадьбы Марина Захарова © ИА REGNUM

Территория усадьбы Чеховых Марина Захарова © ИА REGNUM По территории Мелихово приятно гулять, много деревьев Марина Захарова © ИА REGNUM

На территории Мелихово есть пруд Марина Захарова © ИА REGNUM

Аллея вдоль огорода Марина Захарова © ИА REGNUM Сад на территории усадьбы Марина Захарова © ИА REGNUM

На территории музея-усадьбы можно отдохнуть Марина Захарова © ИА REGNUM

Пруд Марина Захарова © ИА REGNUM

Среди старинных деревьев много вишен и яблонь, от которых весной стоит безумный запах. Сохранился усадебный дом писателя, а в глубине сада есть флигель, где в 1895 году Антон Чехов написал пьесу «Чайка».

Сирень на территории Мелихово Марина Захарова © ИА REGNUM

Мелиховская школа Марина Захарова © ИА REGNUM Здание Мелиховской школы Марина Захарова © ИА REGNUM

Памятник таксам А.П. Чехова на территории музея Марина Захарова © ИА REGNUM

Хозяйственная постройка на территории усадьбы Марина Захарова © ИА REGNUM

На сиреневой аллее усадьбы находится первый в России памятник А. П. Чехову, автором-скульптором которого является Г. И. Мотовилов.

Памятник А. П. Чехову Марина Захарова © ИА REGNUM

В музее можно заказать экскурсию, послушать лекцию или прогуляться самостоятельно. Стоимость самостоятельного посещения для взрослых — 240 рублей, детей — 200 рублей, дошкольников пропускают бесплатно. Также есть скидки для льготных категорий и дни для бесплатного посещения музея.

В Мелиховской школе. Экскурсия Марина Захарова © ИА REGNUM

Счеты в школе Марина Захарова © ИА REGNUM В школе. Швейная машинка Марина Захарова © ИА REGNUM

Что интересно, на территории усадьбы есть Театр «Чеховская студия». Актёры показывают спектакли как для взрослых, так и для детей.

Добавим, что в Мелихово можно добраться от метро «Лесопарковая» автобусом № 365 или от Курского вокзала на электричке до станции Чехов, далее автобусом/маршрутным такси № 25 (Нерастанное) до остановки с. Мелихово, или на машине по Симферопольскому шоссе (около 30 км от МКАД).