Тверь, , 15:43 — REGNUM Более 30 мер поддержки семей с детьми реализуется в Тверской области. Об этом сообщил губернатор Игорь Руденя на заседании правительства региона 1 июня, в День защиты детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

«В настоящее время в регионе реализуется более 30 направлений поддержки, в первую очередь многодетных семей. В Послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил до 1 июля 2021 года подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми в Российской Федерации. Наша задача на региональном уровне — обеспечить эффективную реализацию федеральных мер и дополнить их региональными мероприятиями, учитывающими специфику Тверской области», — сказал Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что работу по поддержке семьи необходимо вести совместно с социально ответственными общественными организациями, учреждениями образования, культуры, спорта, здравоохранения и Русской православной церковью. В целях более широкого информирования семей о возможностях получения государственной поддержки глава региона дал поручение разработать специальную памятку для семей Верхневолжья и вручать ее при регистрации брака, рождении в семье ребенка.

В настоящее время в регионе реализуется комплекс мер в демографии. Так, при рождении ребенка каждой семье дарят набор детских принадлежностей. Расширена возможность получения социальной выплаты при рождении или усыновлении детей молодыми семьями, которые покупают жилье в ипотеку. Молодые семьи при федеральной поддержке могут стать обладателями сертификата на приобретение и строительство жилья.

Отдельные меры поддержки предусмотрены для многодетных родителей. Семьи, воспитывающие пятерых и более детей, могут приобрести автотранспорт при финансовой помощи области. С 2020 года в регионе таким семьям выдают сертификаты на 1 млн рублей для покупки машины. Также в рамках нацпроекта «Демография» автомобили вручают победителям регионального конкурса «Лучшее семейное подворье» — в Тверской области конкурс впервые провели в 2020 году. Также многодетные семьи в регионе полностью освобождены от платы за вывоз твердых коммунальных отходов. Детей из многодетных семей с первого по пятый классы бесплатно обеспечивают школьной формой. Действует отдельная программа по обеспечению жильем многодетных с недостаточными доходами.

В Тверской области строятся новые детские сады и школы: только за 2019−2021 годы создано более 700 новых дошкольных мест, новые школы построены в Брусилово и в микрорайоне «Юность» Твери. В «Южном» Твери открыта новая современная детская поликлиника. Такие же объекты запланированы в других муниципалитетах.

В рамках развития системы поддержки детей и родителей в Тверской области создано 28 семейных центров. В Тверской области вручаются орден «Родительская слава» за воспитание семерых и более детей, почетные знаки «Слава матери» и «Слава отца» и другие награды.

В планах — внедрение в регионе системы сопровождения многодетных семей, информирования родителей о возможностях поддержки через «Социальный навигатор» (он будет запущен этим летом), развитие трудового воспитания, другие направления.

Реализация мер даёт результаты: если в 2017 году в Тверской области насчитывалось 9 967 многодетных семей, то на начало 2021 года — уже 13 281, где воспитывается более 43 тысяч детей.