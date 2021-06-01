Ереван, , 15:48 — REGNUM Первый президент Армении Левон Тер-Петросян, планирующий принять участие в досрочных парламентских выборах в стране во главе партии «Армянский национальный конгресс» (АНК), не намерен проводить дебаты с исполняющим обязанности премьер-министра страны Николом Пашиняном. Об этом сообщил пресс-секретарь Тер-Петросяна Арман Мусинян на своей странице в соцсети Facebook.

«В ответ на многочисленные запросы журналистов, связанные с предложением Пашиняна о проведении дебатов, заявляю, что президенту Левону Тер-Петросяну не о чем говорить с напастью, ведущей нацию к гибели», — говорится в сообщении Мусиняна.

При этом 30 мая и. о. премьер-министр Армении Пашинян заявил, что 18 июня в преддверии парламентских выборов в стране пройдут дебаты лидеров политических сил.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая председатель Центризбиркома страны Тигран Мукучян заявил, что 26 партий и блоков зарегистрированы в Армении для участия в парламентских выборах.