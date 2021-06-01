Москва, , 15:46 — REGNUM В мае в России изменились цены на автомобили 29 компаний. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

При этом выросли цены на машины 27 брендов, а еще две компании снизили и повысили стоимость отдельных моделей, представленных в России.

Так, в прошлом месяце подорожали все модели отечественного автопроизводителя Lada. Цены на них выросли от 1,3 до 3,1%.

Автомобили корейских производителей KIA и Hyundai подорожали соответственно на 0,8 — 4,3% и на 0,8 — 2,5%.

Японские автокомпании подняли в России цены на 10 — 75 тыс. рублей. Skoda увеличила стоимость четырех из шести, представленных на российском авторынке, моделей на 1,3 — 5,0%, а французский автопроизводитель Renault — на все свои модели в России поднял цены на 0,8 — 3,7%.

Ранее автоэксперт Сергей Зиновьев сообщил, что цены на новые машины в России в 2021 году будут расти с темпами от 2% до 5% за квартал.

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