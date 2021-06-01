Екатеринбург, , 15:44 — REGNUM Комиссию по оценке эффективности деятельности губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева возглавил его первый заместитель, экс-мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Соответствующий документ размещён на портале правовой информации региона.

Комиссия будет отслеживать значения показателей, которые предусмотрены для оценки эффективности губернаторов.

В состав объединения включили других заместителей губернатора, спикера регионального Заксобрания Людмилу Бабушкину, всех областных министров, главу Нижнего Тагила Владислава Пинаева, а также других представителей власти. Комиссия обязана собираться на заседаниях не реже раза в год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области назначили нового главу областного управления архивами.

Читайте ранее в этом сюжете: Назначен новый начальник управления архивами Свердловской области