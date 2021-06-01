Псков, , 16:06 — REGNUM Порядка 30% коечного фонда для больных коронавирусом свободно в Псковской области. Вместе с тем, эпидемиологическая ситуация в регионе остаётся напряжённой. Об этом 1 июня на заседании оперштаба по коронавирусу сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам губернатора, с апреля от недели к неделе динамика распространения заболеваемости либо незначительно снижается, либо практически не меняется. Кроме того, конец мая и начало июня для Псковской области достаточно непростое время. Например, в 2020 году прошлом году в эти даты регион подошел к пику распространения заболевания, которое пошло на спад только во второй половине июня.

«Существенного улучшения ситуации пока не наблюдается», — отметил Ведерников.

Добавим, что за прошедшие сутки в регионе было выявлено 47 инфицированных, что на 27 зараженных больше, чем сутками ранее. При этом выписано 49 из ранее зараженных. Умерло с начала пандемии 407 человек, в том числе двое — за минувшие сутки. Всего с начала пандемии в Псковской области было подтверждено 37 853 случаев инфицирования, их 32 639 человека уже вылечились.

Как уточнил Ведерников, в настоящий момент в Псковской области свободно порядка 30% коечного фонда для больных коронавирусом. Это стало возможным по целому ряду причин.

«В частности, за год появилось достаточно большое число людей с антителами, полученными как в результате победы над коронавирусом, так и по итогам вакцинации», — указал Ведерников.

Кроме того, отметил губернатор, большинство жителей региона научилось жить в условиях противодействия пандемии, «практически все рационально и дисциплинированно относятся к основным правилам противовирусной безопасности».

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